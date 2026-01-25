Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 8:52 AM IST

    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം; 13,070 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    • ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യോഗത്തിൽ എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ്, ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണം, ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, ക്ലീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം
    • ഉ​റ​പ്പ് ഡ​ബ്ല്യു.​ഇ.​എ​ഫ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ
    • യു.​എ.​ഇ ക്ര​സ​ന്റ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്
    • കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ക്ക​ക്കോ​ള ക​മ്പ​നി​യും
    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം; 13,070 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത
    cancel
    camera_alt

    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റത്തിൽ യു.പി.എൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് സി.ഇ.ഒ ജയ് ഷ്റോഫും വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ലും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം(​ഡ​ബ്ല്യു.​ഇ.​എ​ഫ്) യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 13,070 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത ല​ഭി​ച്ച​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ. എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ്, ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണം, ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, ക്ലീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    മന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    ആ​ർ.‌​പി. സ​ഞ്ജീ​വ് ഗോ​യ​ങ്ക ഗ്രൂ​പ് (ആ​ർ‌.​പി.‌​എ​സ്‌.​ജി) അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ജ​യ​പു​ര, ബ​ല്ലാ​രി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 10,500 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. ഇ​ത് വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. ആ​ഗോ​ള മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി കാ​ൾ​സ്ബ​ർ​ഗ് ഗ്രൂ​പ് ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡു​വി​ൽ 350 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ബോ​ട്ട്ലി​ങ് പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഐ.​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1520 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ഷ്നൈ​ഡ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​തി​ന​കം 10,000 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും കു​ഷ്ഠ​ഗി​യി​ൽ കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി​ക്കാ​യി ട​ർ​ബൈ​ൻ ബ്ലേ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഐ​നോ​ക്സ് ജി.​എ​ഫ്.​എ​ൽ, കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റു​ക​ളും സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 400 കോ​ടി രൂ​പ കൂ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. ടി.​വി.​എ​സി​ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന മൈ​സൂ​രു യൂ​നി​റ്റ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബെ​ൽ​റൈ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് 300 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ പാ​ർ​ക്ക്’​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ക്ക​ക്കോ​ള നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന 25,760 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ​ങ്കും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ നോ​ക്കി​യ, യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ വാ​സ്റ്റ് സ്‌​പേ​സ്, യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക്ര​സ​ന്റ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ്, വോ​യേ​ജ​ർ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജീ​സ് എ​ന്നി​വ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ഏ​ക​ദേ​ശം 13,000 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ഭാ​ര​തി എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​ത് ഫോ​ർ​ജ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ്രാ​ൻ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള മി​സ്ട്ര​ൽ എ.​ഐ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഫി​ലി​പ് മോ​റി​സ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പു​ക​ര​ഹി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നോ​ക്കി​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​പ്പാ​സി​റ്റി സെ​ന്റ​റും (ജി.​സി.​സി) ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ ന​ഗ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ര​ണ്ടാം നി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ടെ​ക് മ​ഹീ​ന്ദ്ര ത​ൽ​പ​ര​രാ​ണ്. ഭാ​ര​തി എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​ഫി ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ക്ലൗ​ഡ്‌​ഫ്ലെ​യ​റും ‘ക്വി​ൻ സി​റ്റി’​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ല​ണ്ട​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ദ​ബാ​സ്‌​പേ​ട്ടി​നും ദൊ​ഡ്ഡ​ബ​ല്ലാ​പൂ​രി​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ‘ക്വി​ൻ സി​റ്റി’​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ച്ചേ​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ്വി​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World Economic Foruminvestment potential
    News Summary - World Economic Forum; Investment potential of Rs 13,070 crore
    Similar News
    Next Story
    X