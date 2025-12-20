Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:04 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    arabic day
    ഹിറ മോറൽ സ്കൂൾ മാറത്തഹള്ളി ശാഖയില്‍ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ദിനം ആഘോഷപരിപാടിയില്‍ നിന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹി​റ മോ​റ​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ന​ജീ​ബ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​റ​ബി വാ​യ​ന, കൈ​യെ​ഴു​ത്ത്, വാ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം, അ​റ​ബി ഗാ​നം എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ: വാ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം- റ​ഷ്ദാ​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ഫ​ർ​ഹാ​ൻ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം), അ​സ്മി​യ (മൂ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് മ​ത്സ​രം- ആ​യാ​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), റേ​ഹാ​ൻ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം). അ​റ​ബി വാ​യ​ന മ​ത്സ​രം( സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍)- ഫൈ​സാ​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), സൈ​ന​ബ് (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം).

    ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം- ആ​യാ​ഷ് (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ആ​യി​ഷ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം). സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം- ന​സ​ൽ അ​ലി (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ഹം​ദാ​ൻ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം), ഖൈ​റ (മൂ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗം-​റ​ഷ്ദാ​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). അ​സ്മി​യ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം), ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ (മൂ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് മ​ത്സ​രം സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍- ആ​യി​ഷ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ആ​യാ​ഷ് (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം).

    സീ​നി​യ​ര്‍- ന​സ​ൽ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ഖൈ​റ (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം), റൈ​ഹ (മൂ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). ജൂ​നി​യ​ര്‍ -നാ​സ്ഹ (ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം), ഹ​യാ​ന (ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​നം), ഹ​മീ​ദ് (മൂ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​നം). അ​റ​ബി ഗാ​നം മ​ത്സ​രം- നാ​ലാം ത​ര​ത്തി​ലെ ഫൈ​സാ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​ന​വും അ​ഞ്ചാം ത​ര​ത്തി​ലെ ആ​യാ​ഷ് ര​ണ്ടാം സ്‌​ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ഫ​ർ​സാ​ൻ ഉ​മ്മ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ഫാ​ന ഷി​നാ​സ്, ഹാ​നി​യ അ​സീ​സ്, ഹം​ന റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

