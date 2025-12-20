അന്താരാഷ്ട്ര അറബിദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ഹിറ മോറൽ സ്കൂൾ മാറത്തഹള്ളി ശാഖയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. അറബി അധ്യാപകനായ നജീബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അറബി ഭാഷയുടെ ആഗോള പ്രാധാന്യവും വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ ഉപയോഗവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വിദ്യാര്ഥികൾക്കായി അറബി വായന, കൈയെഴുത്ത്, വാക്ക് നിർമാണം, അറബി ഗാനം എന്നീ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജയികൾ: വാക്ക് നിർമാണം- റഷ്ദാൻ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ഫർഹാൻ (രണ്ടാം സ്ഥാനം), അസ്മിയ (മൂന്നാം സ്ഥാനം). കൈയെഴുത്ത് മത്സരം- ആയാൻ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), റേഹാൻ (രണ്ടാം സ്ഥാനം). അറബി വായന മത്സരം( സബ് ജൂനിയര്)- ഫൈസാൻ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), സൈനബ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം).
ജൂനിയര് വിഭാഗം- ആയാഷ് (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ആയിഷ (രണ്ടാം സ്ഥാനം). സീനിയര് വിഭാഗം- നസൽ അലി (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ഹംദാൻ (രണ്ടാം സ്ഥാനം), ഖൈറ (മൂന്നാം സ്ഥാനം). ഓപൺ വിഭാഗം-റഷ്ദാൻ (ഒന്നാം സ്ഥാനം). അസ്മിയ (രണ്ടാം സ്ഥാനം), ഇഹ്സാൻ (മൂന്നാം സ്ഥാനം). കൈയെഴുത്ത് മത്സരം സബ് ജൂനിയര്- ആയിഷ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ആയാഷ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം).
സീനിയര്- നസൽ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ഖൈറ (രണ്ടാം സ്ഥാനം), റൈഹ (മൂന്നാം സ്ഥാനം). ജൂനിയര് -നാസ്ഹ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), ഹയാന (രണ്ടാം സ്ഥാനം), ഹമീദ് (മൂന്നാം സ്ഥാനം). അറബി ഗാനം മത്സരം- നാലാം തരത്തിലെ ഫൈസാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അഞ്ചാം തരത്തിലെ ആയാഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഫർസാൻ ഉമ്മർ, പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ അസിം മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സഫാന ഷിനാസ്, ഹാനിയ അസീസ്, ഹംന റിയാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
