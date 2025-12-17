Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:29 AM IST

    മ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ചു

    മ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ചു
    ഉ​ള്ളാ​ൾ സേ​വ​ന്തി​ഗു​ട്ടി​ൽ കു​ന്ന് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് ദു​ര​ന്തമുണ്ടായ സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഉ​ള്ളാ​ൾ പൊലീസ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ള്ളാ​ൾ ക​ല്ലാ​പ്പു​വി​ന​ടു​ത്ത സേ​വ​ന്തി​ഗു​ട്ടി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ കു​ന്ന് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ചു.

    ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഹു​ൻ​ഗു​ണ്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഹ​നു​മ​ക്ക​ട്ടെ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബാ​ല​പ്പ​യാ​ണ് (41) മ​രി​ച്ച​ത്. വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ബാ​ല​പ്പ, ഹ​നു​മ​ന്ത, ഭീ​മ​പ്പ, ശി​വു എ​ന്നി​വ​ർ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ജോ​ലി​ക്കി​ടെ വീ​ടി​നു പി​ന്നി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ണ്ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് ബാ​ല​പ്പ, ഹ​നു​മ​ന്ത, ഭീ​മ​പ്പ എ​ന്നീ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലാ​യി.

    ഹ​നു​മ​ന്ത​യും ഭീ​മ​പ്പ​യും നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ബാ​ല​പ്പ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ഠി​ന​മാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു.

    TAGS:newsworker diesmanguluru
