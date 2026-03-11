വനിത ദിനാഘോഷം; ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം വനിത വിങ്ങ്

വനിത ദിനാഘോഷം; ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം വനിത വിങ്ങ്text_fields
ബംഗളൂരു: ബന്നാർഗട്ട റോഡിലെ ഹുളിമാവിലെ സാന്തോം ചർച്ച് ഹാളിൽ ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വനിതാദിനാഘോഷം നടത്തി. ലേഡീസ് വിങ് ചെയർപേഴ്സൻ ജെസ്സി ഷിബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് പി.ജെ. ജോജോ, സെക്രട്ടറി ഷിബു ശിവദാസ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മെന്റോ ഐസക്, സീനിയർ വിങ് മെന്റര് അരുൺ ജോർജ്, ഡോ. ബീന പ്രവീൺ, ലേഡീസ് വിങ് മെന്റര് മധു കലമാനൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
വനിതാ വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് കൺവീനർ ശൽമ ബഷീർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ. മിനി ജോൺ, ഓമന ജേക്കബ്, വസുന്ധര സന്തോഷ്, ഡോ. രാജലക്ഷ്മി, ഷൈനി വർഗീസ്, സിന്ധു ശിവകുമാർ, വെറോണിക്ക ഷാജി, ജോയ്സ് വി. ചാക്കോ, നീര സെബാസ്റ്റിൻ, ശാന്തി ചാക്കോ, മേരി രാജൻ, രതി ഷാജി, വി. പ്രിജി, പി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ടോണി, കെ. രവി ചന്ദ്രൻ, ചാർളി മാത്യു, ഷാജു ദേവസ്സി, മനോജ്, ദിനൂപ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കൺവീനർ ജയ രവി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
