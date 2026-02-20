Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ർ​ഷ​ക​രെ വി​വാ​ഹം...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 7:37 AM IST

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ​പ്രത്യേക പദവിയും അ​ല​വ​ൻ​സ​ും ന​ൽ​ക​ണം -എം.​എ​ൽ.​എ.

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ർ​ഷ​ക​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ​പ്രത്യേക പദവിയും അ​ല​വ​ൻ​സ​ും ന​ൽ​ക​ണം -എം.​എ​ൽ.​എ.
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യു​വ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ര്‍ഷ​ക വി​വാ​ഹം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. എ​ച്ച്‌.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി.

    ത​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ കു​നി​ഗ​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്. കൃ​ഷി​യാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​തോ​പാ​ധി. യു​വ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്യാ​ന്‍ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    30 വ​യ​സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ നി​ര​വ​ധി യു​വാ​ക്ക​ള്‍ അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി തു​ട​രു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​ല്‍ യു​വ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ വി​വി​ഹം ചെ​യ്യു​ന്ന പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​വി​യും അ​ല​വ​ൻ​സും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ത്തി​ല്‍ പ​ര​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്‍ഷി​ക വൃ​ത്തി ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ര്‍ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ര്‍ച്ച​വ​ര്‍ക്കും ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് രം​ഗ​നാ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AllowancesmarrySpecial StatusFarmers
    News Summary - Women who marry farmers should be given special status and allowances - MLA
    Similar News
    Next Story
    X