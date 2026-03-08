Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:49 AM IST

    വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് പ്ലാ​റ്റൂ​ണു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രേ​ഡ്

    വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് പ്ലാ​റ്റൂ​ണു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രേ​ഡ്
    പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ ദി​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പോ​ലീ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സി.​എ.​ആ​ർ. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക 'വ​നി​താ പ്ര​തി​മാ​സ പ​രേ​ഡ്' ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രേ​ഡി​ന് സൗ​ത്ത്-​ഈ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ജി​ത എം.​എ​സ്. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ആ​യും വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റീ​ന സു​വ​ർ​ണ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് പ​രേ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. റാ​ണി ചെ​ന്ന​മ്മ സ്ക്വാ​ഡ് ക​രാ​ട്ടെ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. പ​രി​ഹാ​ർ' സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​നി​താ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 100 ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ല്‍കി. വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​ന് 60 വ​നി​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    News Summary - Women police platoons hold special parade
