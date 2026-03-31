    Posted On
    date_range 31 March 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 7:25 AM IST

    യു​വ​തി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ; സ്ത്രീ​ധ​ന പീ​ഡ​ന കൊ​ല​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി

    സു​ധി​ക്ഷ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​ റാ​യ്ച്ചൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ​യ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന യു​വ​തി​യെ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഐ​ബി റോ​ഡി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യ എ​ന്ന സു​ധി​ക്ഷ​യാ​ണ് (30) മ​രി​ച്ച​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വും ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടു​കാ​രും സ്ത്രീ​ധ​ന പീ​ഡ​ന​വും കൊ​ല​പാ​ത​ക​വും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് സു​ധി​ക്ഷ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥി​നെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​തെ​ന്ന് കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ല് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വും കു​ടും​ബ​വും സ്ത്രീ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പീ​ഡി​പ്പീ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​ധി​ക്ഷ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സു​ധി​ക്ഷ​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വും അ​മ്മാ​യി​യ​മ്മ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പി​താ​വ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. റാ​യ്ച്ചൂ​രി​ലെ വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി റിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ഡി​വൈ​എ​സ്പി ശാ​ന്ത​വീ​ർ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പ​ര​ശു​റാം എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    Girl in a jacket

    TAGS:investigationDowry Casewoman found dead
    News Summary - Woman found dead; investigation into dowry-related murder
