Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബൈക്കുകൾ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:03 PM IST

    ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ യുവതി ബസ് കയറി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യുവതിയും സഹോദരനും ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകവെയായിരുന്നു അപകടം
    Obit kavitha
    cancel

    മംഗളൂരു: ശിവമോഗ്ഗ താലൂക്കിലെ മലവഗോപ്പയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ യുവതി ബസ് കയറി മരിച്ചു. ദുമ്മല്ലി തണ്ട സ്വദേശി കവിതയാണ് (27) മരിച്ചത്.

    പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. കവിതയും സഹോദരനും ശിവമോഗയിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ബൈക്ക് വന്ന് നേർക്കുനേർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഇരുവരും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ഈ സമയം പിറകിൽ വന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കവിതയുടെ ദേഹത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. കവിത സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.

    അപകടത്തിൽ‍ ശിവമോഗ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ട്രാഫിക് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathRoad Accident
    News Summary - Woman dies in road accident at shivamogga
    Similar News
    Next Story
    X