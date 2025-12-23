Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദു​ര​ഭി​മാ​ന...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:55 AM IST

    ദു​ര​ഭി​മാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തിക്കും ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​നും ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഭർത്താവിന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്ക്
    ദു​ര​ഭി​മാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തിക്കും ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​നും ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം
    cancel
    camera_alt

     മ​ന്യ​യും വി​വേ​കാ​ന​ന്ദും

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹു​ബ്ബ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബെ​ല​ഗ​ലി​ക്ക​ടു​ത്ത ഇ​നാം വീ​ര​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദു​ര​ഭി​മാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്കും ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​നും ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. മ​ന്യ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ് ദൊ​ഡ്ഡ​മ​ണി​യാ​ണ് (19) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ യു​വ​തി ആ​റു​മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്യ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജാ​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ് ദൊ​ഡ്ഡ​മ​ണി​യെ (21) വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മാ​സം മ​ന്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും വി​വാ​ഹം. മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ന്യ​യെ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​വേ​കാ​ന​ന്ദി​നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തു . വി​വേ​കാ​ന​ന്ദും പി​താ​വും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രു​സം​ഘം അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി മ​ന്യ​യെ​യും അ​മ്മാ​യി​യ​മ്മ റെ​ന​വ്വ​യെ​യും അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    മ​ന്യ​യെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​വും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ്ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ, അ​രു​ൺ​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഗു​ഞ്ച​ൻ ആ​ര്യ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണ​വും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക്ര​മ​വും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഹു​ബ്ബ​ള്ളി-​ധാ​ർ​വാ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​ൻ. ശ​ശി​കു​മാ​റും മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ർ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​ന്യ​യും വി​വേ​കാ​ന​ന്ദും ഹാ​വേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം ശാ​ന്ത​മാ​യെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:honour killingBangalore News
    News Summary - Woman and unborn baby dead in honour attack
    Similar News
    Next Story
    X