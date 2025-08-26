Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:58 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് ക്ല​ബ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് ക്ല​ബ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ബി​സി​ന​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബി​സി​ന​സ്‌ ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി​ൻ ചാ​ല​പ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ന്റെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മം സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പ്രി​ൻ​സ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നേ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ടോ​ണി വി​ൻ​സ​ന്റ്, ര​വി കു​മാ​ർ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പൗ​ലോ​സ് തെ​പ്പാ​ല, ജോ​സ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എം.​ഡി വ​ർ​ഗീ​സ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്, ക്രൈ​സ്റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ കെ. ​ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജ്ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ് പാ​ന​ൽ ച​ര്‍ച്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ, സി​നി​മാ താ​രം സ​ന്ധ്യ മ​നോ​ജ് ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​തീ​ഷ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsWMFbusinesses
    News Summary - WMF Business Club launched
    Similar News
    Next Story
    X