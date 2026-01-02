Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Jan 2026 8:48 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 8:48 AM IST

    വി​ൻ​സോ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ഗെ​യി​മി​ങ്: ഇ.​ഡി 192 കോ​ടി രൂ​പ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു

    വി​ൻ​സോ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ഗെ​യി​മി​ങ്: ഇ.​ഡി 192 കോ​ടി രൂ​പ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ഗെ​യി​മി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ വി​ൻ​സോ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 192 കോ​ടി രൂ​പ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​താ​യി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) അ​റി​യി​ച്ചു. 2002 ലെ ​ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ (പി.​എം.​എ​ല്‍.​എ) വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ് ഡി​സം​ബ​ർ 30 നാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വി​ൻ​സോ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് അ​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​യ​ൽ മ​ണി ഗെ​യി​മി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​സ​ഡ് ഒ ​ഗെ​യിം​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്ന 192 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്ക് ബാ​ല​ൻ​സു​ക​ൾ, സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍, മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 18ന്​ ​വി​ൻ​സോ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സി​ലും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലും ഇ.​ഡി. റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക​മ്പ​നി എ.​ഐ. ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച്​ ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​ണം ന​ല്‍കി ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് എ.​ഐ ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ്. ഇ​ത് ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ച​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ 2024 മേ​യ് മു​ത​ല്‍ 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ 177 കോ​ടി രൂ​പ​യും ഏ​പ്രി​ല്‍ 2022 മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2023 വ​രെ 557 കോ​ടി രൂ​പ​യും ക​മ്പ​നി നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ.​ഡി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

