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    ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും: ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ

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    ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും: ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ് മ​ടി​വാ​ള​യി​ലെ സേ​വ​റി ബി​സി​ന​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ദി​ർ​ഷ ജ​യ​ന​ഗ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ട്ര​ന്‍റ് സ്റ്റേ​റ്റ് ട്രെ​യ്ന​ർ ഷം​സാ​ദ് സ​ലീം ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ളം മ​ത സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​തു​ട​ർ​ന്നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൌ​ൺ​സി​ൽ​യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഈ​സ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​സ​ർ ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി, അ​ബ്ദു സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ, ക​ബീ​ർ ജ​യ​ന​ഗ​ർ, പി.​കെ. ന​സീ​ർ, താ​ഹി​ർ മി​സ്ബാ​ഹി, കെ. ​ജു​നൈ​ദ്, കെ.​കെ. സ​ലീം, സി.​എ​ച്ച്. ഷാ​ജ​ൽ, അ​യാ​സ് നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, സ​ലാം മാ​ർ​ഖം റോ​ഡ്, സാ​ദി​ഖ് യ​ഹ്‌​യ, ടി.​സി. ഷ​ബീ​ർ, വി.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, ഷ​മീം കു​ട​ക്, ബി​ലാ​ൽ മെ​ജ​സ്റ്റി​ക്, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ൾ​സൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് ഈ​ജി​പു​ര, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ്, ഐ.​ടി. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ്, മ​ത സാ​മൂ​ഹി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്റ്റേ​റ്റ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ബൈ​ർ കാ​യ​ക്കൊ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു .

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    News Summary - Will spread life saving activities
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