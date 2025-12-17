Begin typing your search above and press return to search.
    17 Dec 2025 8:33 AM IST
    17 Dec 2025 8:33 AM IST

    ഹൈകമാൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും -സിദ്ധരാമയ്യ

    വോട്ടർമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം, ബി.ജെ.പി പ്രതിപക്ഷത്ത് തുടരും
    ഹൈകമാൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും -സിദ്ധരാമയ്യ
    ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. 2028ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രും. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് ഉ​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്തി​മ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ നേ​തൃ​പ്ര​ശ്നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഞാ​ൻ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ’ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ക്കും എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ‘ഞാ​ൻ’ എ​ന്ന ഏ​ക​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ബ​ഹു​വ​ച​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നും ബ​ഹു​വ​ച​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഞാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്, ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നു​ഗ്ര​ഹം എ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി എ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചു.

    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നും കു​നി​ഗ​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥ് ത​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ജി​ല്ല കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന് (ഡി.​സി.​സി ബാ​ങ്ക്) ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ധു​ഗി​രി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് 100 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വാ​യ്പ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വേ​ച​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് തി​രു​ത്തു​മെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യും രം​ഗ​നാ​ഥ് ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വേ​ച​നം മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    News Summary - Will remain CM till high command wishes - Siddaramaiah
