തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൻ.ഡി.എയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാകും -ദേവഗൗഡtext_fields
ബംഗളൂരു: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, താലൂക്ക്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൻ.ഡി.എയുമായി സഖ്യത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ജെ.ഡി.എസ് മേധാവിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ സൂചിപ്പിച്ചു.
ജെ.ഡി.എസ് ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ്. ബി.ജെ.പി ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് ബി.ജെ.പി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷയം കൂടിയാലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബുധനാഴ്ച ജെ.പി ഭവനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ളവര്ക്ക് ജെ.ഡി.എസ്. സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഓമശക്തിയുടെ കാര്യത്തില് താന് പിറകിലല്ലെന്നും കൃത്യ സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും മറുപടി നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 27ന് വിജയപുരയിൽ നടക്കുന്ന ജെ.ഡി.എസ് കൺവെൻഷനില് പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register