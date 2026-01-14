Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 8:50 AM IST

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കും വരെ പോരാട്ടം -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ‘വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചെയ്ത പോ​ലെ ബ​ഹു​ജ​നസമരം വേണം’
    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കും വരെ പോരാട്ടം -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    പാ​ല​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സേ​വ് എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വി​ബി-​ജി റാം ​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​വ​രെ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ല​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സേ​വ് എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ന്യാ​യ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കാ​ന്‍ വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു പോ​രാ​ടി​യ പോ​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ​രും ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​ഹു​ജ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റ​ണം.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും വി​ബി-​ജി റാം ​ജി ആ​ക്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ നി​യ​മം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​നു​വി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് കേ​ള്‍ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും അ​രോ​ച​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഗ്രാ​മീ​ണ​ര്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, പ​ട്ടി​ണി, ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മം, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം, വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 വ​ർ​ഷം നി​ല​നി​ന്ന എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ പ്ര​കാ​രം 6.21 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12.16 കോ​ടി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. മു​മ്പ് ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ര്‍ഷം മു​ഴു​വ​ന്‍ ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യി​ലും തൊ​ഴി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ബി-​ജി റാം ​ജി നി​യ​മം​മൂ​ലം ഈ ​സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം മാ​റി.

    ഇ​ത് ദ​ശ​ര​ഥ​ന്റെ രാ​മ​നോ സീ​താ​രാ​മ​നോ കൗ​സ​ല്യ​യു​ടെ രാ​മ​നോ അ​ല്ല, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യെ വ​ധി​ച്ച നാ​ഥു​റാ​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ വീ​ണ്ടും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി കൊ​ല്ലു​ക​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ. മു​മ്പ് ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ആ ​അ​വ​കാ​ശം പോ​ലും എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​ബി-​ജി റാം ​ജി പ്ര​കാ​രം മൊ​ത്തം ചെ​ല​വി​ന്റെ 40 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്ക​ണം. ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം 2500 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​തി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, സേ​വ് എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ പ്ര​സ്ഥാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി വ​ള​ര​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Mahatma GandhiSiddaramaiahSiddaramaiah GovernmentMahatma Gandhi National Rural Employment Scheme
    News Summary - Will fight until Mahatma Gandhi National Employment Scheme is restored - Siddaramaiah
