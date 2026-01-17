Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Jan 2026 7:47 AM IST
    17 Jan 2026 7:47 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​കും -എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി

    സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​കും -എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി
    എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി ത​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി. സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​പ്പോ​ള്‍ മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഞാ​ന്‍ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. ജെ.​ഡി-​എ​സ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഒ​രു​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​ല്ല ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഷി​ദി​ല​ഘ​ട്ട കേ​സി​നെ അ​പ​ല​പി​ച്ച മ​ന്ത്രി വി​ഷ​യം ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റ​രു​ത്. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പാ​ഠ​മാ​കും. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നോ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ലം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ജോ​ലി​യി​ല്‍ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത പു​ല​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കു​മാ​ര​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    KarnatakaHD KumaraswamyBengaluru
    News Summary - Will be active in state politics too - H.D. Kumaraswamy
