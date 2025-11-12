കുടകിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 Nov 2025 12:05 PM IST
Updated Ondate_range 12 Nov 2025 12:05 PM IST
കുടകിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Wild elephant attack in Kodagu
Listen to this Article
മംഗളൂരു: കുടക് വീരാജ്പേട്ട് താലൂക്കിൽ പാലിബെട്ടക്കടുത്ത എമ്മെഗുണ്ടി പ്ലാന്റേഷനിൽ കാട്ടാനയുടെ കുത്തേറ്റ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു.
ഹാസനടുത്ത് രാമനാഥപുര സ്വദേശി കെ. ഹനുമന്തയാണ് (57) മരിച്ചത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നെഞ്ചിലും വയറിലും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. 30 വർഷമായി സ്വകാര്യ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുകയായിരുന്നു. വാടകവീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കാട്ടാനകളിറങ്ങിയെന്ന് മറ്റു തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. സഹപ്രവർത്തകർ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story