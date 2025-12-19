Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Dec 2025 8:01 AM IST
Updated Ondate_range 19 Dec 2025 8:01 AM IST
വൈറ്റ്ഫീൽഡ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ പള്ളി ക്രിസ്മസ് കരോൾtext_fields
News Summary - Whitefield St. Paul's Marthoma Church Christmas Carol
ബംഗളൂരു: വൈറ്റ്ഫീൽഡ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു. ഇടവക വികാരി റവ. ഷിജു തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെലഡീസ് ഫ്രം ദി മാനേജര് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി റവ. ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് മുഖ്യസന്ദേശം നൽകി.
വെരി. റവ. ഡോ. ഷാം പി. തോമസ് അനുഗ്രഹ പ്രാർഥന നടത്തി. ഇടവകയിലെ ക്വയറിന്റെ ഗാനാലാപനം നടന്നു. ഇടവകയിലെ വിവിധ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പ്, ഇടവക മിഷൻ, സേവിക സംഘം, യുവജനങ്ങൾ, സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും പരിപാടി ആകർഷകമാക്കി.
