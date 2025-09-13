Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:10 AM IST

    271 റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ 271 റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ർ​പ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ (എ​സ്‌.​പി.​വി) ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി-​സ്‌​മൈ​ൽ) എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കൂ​ടാ​തെ ഒ​മ്പ​ത് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ​യും 15 അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ​യും ഇ​തി​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    ബി-​സ്‌​മൈ​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബി.​എ​സ്. പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് പു​തു​താ​യി രൂ​പം കൊ​ണ്ട അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു. 271 റോ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 487.22 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​രം ടോ​പ്പി​ങ് ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​നും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.150 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ജോ​ലി​ക​ള്‍ സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ർ​പ്പ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വൃ‍ത്തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി 1700 കോ​ടി ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട ജെ.​സി റോ​ഡി​ലെ ഭാ​ഗ​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റോ​ഡ് ഇ​ന്‍വെ​ന്റ​റി, പാ​വ്മെ​ന്‍റ് ക​ണ്ടീ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍ഡെ​ക്സ് (പി.​സി.​ഐ), റോ​ഡി​ന്‍റെ മു​ന്‍കാ​ല അ​റ്റ​കു​റ്റ പ്പ​ണി​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    പു​തു​താ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച റോ​ഡു​ക​ളി​ല​ല്ല വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക. ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ വൈ​റ്റ് ടോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ നോ​ര്‍ത്ത് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ 96 റോ​ഡു​ക​ളി​ലും (135.93 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍), സൗ​ത്ത് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ 45 റോ​ഡു​ക​ള്‍(97.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍), ഈ​സ്റ്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ 44 റോ​ഡു​ക​ള്‍ (89.04 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍), വെ​സ്റ്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ 40 റോ​ഡു​ക​ള്‍ (83.65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍), സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ 46 റോ​ഡു​ക​ള്‍ (81.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍) എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തും.

