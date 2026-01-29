Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:38 AM IST

    ദൗ​ത്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം വ​യ​ലി​ൽ വീ​ണു; നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി

    ദൗ​ത്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം വ​യ​ലി​ൽ വീ​ണു; നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി
    വ​യ​ലി​ൽ വീ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പു​ത്തി​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വ​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ മു​ദ്ര​യു​ള്ള വി​ചി​ത്ര വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് (ഐ.​എം.​ഡി) ഈ ​വ​സ്തു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ കാ​റ്റ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ജി.​പി.​എ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ വാ​ത​കം നി​റ​ച്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബ​ലൂ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മം​ഗ​ളൂ​രു ഡോ​പ്ല​ർ വെ​ത​ർ റ​ഡാ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ല​ര​യോ​ടെ ഈ ​ജി.​പി.​എ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ക​ളി​ലെ വാ​യു​വി​ന്റെ താ​പ​നി​ല, ഈ​ർ​പ്പം, കാ​റ്റി​ന്റെ ദി​ശ, കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗം, മ​റ്റ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ പാ​രാ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു. വ്യോ​മ​യാ​നം, സൈ​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വി​ക്ഷേ​പ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ത്ത​രം ഡേ​റ്റ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. നി​രീ​ക്ഷ​ണ ച​ക്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഉ​പ​ക​ര​ണം സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ട​ലി​ലോ ക​ര​യി​ലോ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​ത്.

    പു​ത്തി​ല വ​യ​ലി​ൽ വീ​ണ​തി​ൽ ‘മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ്’ എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ സ്റ്റി​ക്ക​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​പ​ക​ര​ണം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്റ്റി​ക്ക​ർ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​​ക​യാ​ണെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഐ.​എം.​ഡി​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് ഐ.​എം.​ഡി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​.

    TAGS:equipmentAutomatic weather monitoring systemBengaluru
    News Summary - Weather monitoring equipment falls into field after failing to complete its mission; locals are left in a state of shock
