    date_range 3 Jan 2026 9:11 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 9:11 AM IST

    കാ​ൽ​ന​ട സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വാ​ക്ക​ലൂ​രു

    കാ​ൽ​ന​ട സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി വാ​ക്ക​ലൂ​രു
    അ​രു​ൺ പൈ​യും ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ക്ക​ലൂ​രുവിൽനിന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​രു​ൺ പൈ​യും ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ) വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ക്ക​ലൂ​രു വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലെ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​രം​ഭം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ (ജി.​ബി.​എ) മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം 300ല​ധി​കം പൗ​ര​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട സു​ര​ക്ഷ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം 26 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​ദ​യാ​ത്ര രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജി.​ബി.​എ ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എം. ​മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള യാ​ത്ര ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ദ​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​യും സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി സീ​നി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​റ​റു​മാ​യ സി​റാ​ജ് പു​ത്ത​ന്‍പു​ര​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ഴു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍ മു​ത​ല്‍ 70 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍ വ​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ വാ​ക്ക​ലൂ​രു​വി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ അ​രു​ണ്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ ഭൂ​ത​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി. മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ത​നി​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ല​റി​യാ​ന്‍ യാ​ത്ര സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ ലാ​ല്‍ ബാ​ഗ്, ക​ബ്ബ​ണ്‍ പാ​ര്‍ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​വ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്നാ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രി​നി​ട​യി​ല്‍ 13 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ തി​രു​ക്കു​റ​ല്‍ പ്ര​തി​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും താ​ന്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​റി​ഞ്ഞ​ത് ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ.​വി റോ​ഡ്, ജ​യ​ന​ഗ​ർ, സി​ദ്ധാ​പു​ര, ലാ​ൽ​ബാ​ഗ്, കെ.​എ​ച്ച് റോ​ഡ്, കെ-100 ​ഇ​ട​നാ​ഴി, ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡ്, റി​ച്ച്മ​ണ്ട് റോ​ഡ്, ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക്, വി​ധാ​ന സൗ​ധ, ക​ബ്ബ​ൺ റോ​ഡ്, ഹ​ല​സൂ​ർ ത​ടാ​കം, ക​ന്‍റോ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ജ​യ​മ​ഹ​ൽ, മേ​ഖ്രി സ​ർ​ക്കി​ൾ, യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ത്തം. വാ​ക്ക​ലൂ​രു​വി​നാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച പാ​ത​ക​ള്‍ ജി.​ബി.​എ നേ​ര​ത്തേ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ലി​ന​ജ​ല ഓ​ട​ക​ള്‍പോ​ലും ശു​ചി​യാ​ക്കി സ​മീ​പം ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.ഓ​ട​യു​ടെ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം ഒ​ട്ടു​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം​വീ​ശു​ന്ന യാ​ത്ര ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​ടു​ത്ത​റി​യേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഈ ​ന​ട​ത്തം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​തു ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. 165 പേ​ർ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ഓ​ടെ 26 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്തം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ റാ​മ്പു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ലി​നി ര​ജ​നീ​ഷ്, സൗ​ത്ത്, വെ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

