Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:11 AM IST

    വി.​എ​സ് കേ​ര​ള മ​ണ്ണി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ൾ - കേ​ളി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    വി.​എ​സ് കേ​ര​ള മ​ണ്ണി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ൾ - കേ​ളി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ​കാ​ലി​ക യ​ശ​സ്സി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​സ് എ​ന്നും അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ൾ​രൂ​പ​മാ​യി എ​ന്നും ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​കൊ​ണ്ട സ​മ​ര​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ളി ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നും സി.​പി.​എം നേ​താ​വു​മാ​യ ജി.​എ​ൻ. നാ​ഗ​രാ​ജ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, നാ​ട​ക​പ്ര​തി​ഭ ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​തി​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭാ​ഗം സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കോ-​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​മി​ൻ, നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി.​എ​സി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നു​ഹ, കൃ​ഷ്ണ​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. വ​നി​താ വി​ങ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൺ നു​ഹ സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക ബം​ഗ​ളൂ​രു ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ളി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ-​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

