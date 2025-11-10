Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:05 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി -വി​സ്ഡം ബം​ഗളൂരു

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി -വി​സ്ഡം ബം​ഗളൂരു
    വി​സ്‌​ഡം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​സ്‌​ഡം ബം​ഗളൂരു പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം. പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പൗ​ര​ത്വ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സാ​ധു​ത സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കെ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച് മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​സ്ഡം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട​ക്കാ​ട് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ജി​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം റി​ഷാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി പ്ര​മേ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി.സി.​പി. ഷ​ഹീ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് സ​ല​ഫി, നി​സാ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി, ഹാ​രി​സ് ബ​ന്നൂ​ർ, ശു​ഐ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Election Commissionvoter listSIRWisdom Bengaluru
