കോൺഗ്രസിനെതിരെ വോട്ടിന് നോട്ട് ആരോപണം
ബംഗളൂരു: ബാഗൽകോട്ടിൽ വോട്ടർമാർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തില് വൈറല്. കോണ്ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പണവും പേശീബലവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി വീരനൻ ചരന്തിമഠ് ആരോപിച്ചു.
ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറെ കണ്ട് വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നവനഗര് പ്രദേശത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി നഗറിലും വാംബെ കോളനിയിലും പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് വിഡിയോയില് ദൃശ്യമാകുന്നത്. വാര്ത്ത പരന്നതോടെ സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന വന് ജനക്കൂട്ടം ഇയാള്ക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി.
കൈവശമുള്ള ശീട്ടുകള്ക്ക് പകരമായി ജനങ്ങള് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണ വിധേയമായതോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കാറിൽ സ്ഥലം വിടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടും ആരോപണ വിധേയരായവര്ക്കെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ല.
