Madhyamam
    Metro
    28 Nov 2025 9:46 AM IST
    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് നീ​തി കി​ട്ടാ​ൻ പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന് വൊ​ക്ക​ലി​ഗ സം​ഘം

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് നീ​തി കി​ട്ടാ​ൻ പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന് വൊ​ക്ക​ലി​ഗ സം​ഘം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് അ​നീ​തി സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി പോ​രാ​ടു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യ വൊ​ക്ക​ലി​ഗ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ. ശ്രീ​നി​വാ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​യ ശി​വ​കു​മാ​ർ വൊ​ക്ക​ലി​ഗ​യി​ലെ പ്ര​ബ​ല​മാ​യ ക​ർ​ഷ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ശി​വ​കു​മാ​ർ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി സം​ഘ​ട​ന​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 140 സീ​റ്റ് നേ​ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് നേ​ര​ത്തേ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. നേ​ര​ത്തേ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​മോ എ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​രും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വൊ​ക്ക​ലി​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ‘കൂ​ലി’(​പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ഒ​രു അ​ട​യാ​ളം) ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ട​ന് ഒ​രു അ​നീ​തി​യും സം​ഭ​വി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Vokkaliga Sangh says it will fight to get justice for D.K. Shivakumar
