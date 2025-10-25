Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനമ്മ യാത്രി ആപ്പിന്...
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:01 AM IST

    നമ്മ യാത്രി ആപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ‘വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ’

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    കാ​ബ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘വോ​ക്ക​ൽ ഫോ​ർ ലോ​ക്ക​ൽ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: നമ്മ യാത്രി ആപ്പിന് പിന്തുണയുമായി കാബ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ. ‘വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ’ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ഡ്രൈവർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.

    തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്മ യാത്രി ആപ് ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുകയും ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഗുണകരമായ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമീഷൻരഹിതമായ നമ്മ യാത്രി ആപ് യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണെന്നും ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു.

    മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും തുച്ഛ വരുമാനവും നിത്യജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. സുരക്ഷയോ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയോ സാമൂഹിക പിന്തുണയോ ലഭിക്കുന്നില്ല. കുടുംബം പുലർത്താൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ 12 മുതൽ 14 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. നിയമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

    തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഡ്രൈവർ ജോലിക്ക് വില കൽപിക്കുന്നില്ല. ഒല, ഊബർ പോലുള്ള വമ്പൻ ആപ്പുകൾ ഡ്രൈവർമാരുടെ വരുമാനം കുറക്കുന്നു. അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല -ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു. ബംഗളൂരു, ഹൂബ്ലി, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഓട്ടോ, കാബ് ഡ്രൈവർമാരുടെ യൂനിയൻ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:supportsNamma YatriAuto taxi drivers
    News Summary - 'Vocal for Local' supports Namma Yatri app
    Similar News
    Next Story
    X