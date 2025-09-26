Begin typing your search above and press return to search.
    26 Sept 2025 10:25 AM IST
    26 Sept 2025 10:25 AM IST

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ഷ്റ​ഫ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ട് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​നെ വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​ളൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്ന ചി​ല്ലി അ​ഷ്‌​റ​ഫാ​ണ് (32) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 2015 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് വി​ട്ട​ൽ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കാ​മ​ത്തി​ന് നേ​രെ മു​ള​കു​പൊ​ടി എ​റി​ഞ്ഞ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    2016 ജ​നു​വ​രി 23ന് ​കോ​ൾ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വൈ​ൻ ഷോ​പ് ത​ക​ർ​ത്ത് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് മ​റ്റൊ​രു കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:KarnatakametroArrestabsconding accused arrested
