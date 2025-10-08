Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:17 AM IST

    വി​നു മ​ങ്കാ​ദ് ട്രോ​ഫി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് റെ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    റെ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​സി.​സി.​ഐ ഡ​റാ​ഡൂ​ണി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​നു മ​ങ്കാ​ദ് ട്രോ​ഫി 2025-26ൽ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി പ​തി​നേ​ഴു​കാ​ര​ൻ റെ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്. വ​ള​വൂ​രി​ലെ തും​ബൈ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റെ​ഹാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്‌.​സി‌.​എ) അ​ണ്ട​ർ 19 ഫ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ലീ​ഗി​ൽ കേം​ബ്രി​ജ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ച് അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് പ്രീ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജി​ൽ (എ​സ്.​ജെ.​പി.​യു.​സി) സ​യ​ൻ​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ബോ​യ്‌​സ് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ (എ​സ്‌.​ജെ.​ബി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്) പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ റെ​ഹാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ് (കെ.​ഐ.​ഒ.​സി) പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഹാ​രി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും ത​ബ​സു​മി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​​ന്റെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.

