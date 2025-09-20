Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്
    വി​ജ​യ​പു​ര ബാ​ങ്ക് ക​വ​ർ​ച്ച; പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വു​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ജ​യ​പു​ര​യി​ലെ എ​സ്.​ബി.​ഐ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ​ണം പോ​യ പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. 6.54 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വും 41 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഹു​ല ജ​ന്തി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി 1.04 കോ​ടി രൂ​പ​യും 20 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ട്ട് സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ടീ​മി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ പ​ന്താ​ർ​പൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സോ​ലാ​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഹു​ല ജ​ന്തി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​വെ​ന്ന് വി​ജ​യ​പു​ര എ​സ്.​പി ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ നിം​ബ​ർ​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ഗ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം 21 പാ​ക്ക​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​വും 1.03 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 136 പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 6.54 കി​ലോ ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും 41 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഘം ഇ​തി​ന് മു​മ്പും ബൈ​ക്കും കാ​റു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

