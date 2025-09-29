Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 29 Sept 2025 10:45 AM IST
    വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി പൂ​ജ നടത്തും

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​വേ​ക് ന​ഗ​ർ ദു​ർ​ഗാ ഭ​ഗ​വ​തി​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി പൂ​ജ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ 12.45 വ​രെ ന​ട​ത്തും. മ​നോ​ജ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ പൂ​ജാ​രി, പ്രേം ​ശാ​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ര​സ്വ​തീ​പൂ​ജ, എ​ഴു​ത്തി​നി​രു​ത്ത​ൽ, ദു​ർ​ഗാ ഹോ​മം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഡി.​ജി.​പി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ റാ​വു, മു​ൻ എം.​പി​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര ന​ടി​യു​മാ​യ ജ​യ​മാ​ല, ന​ടി സൗ​ന്ദ​ര്യ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. അ​ന്ന​ദാ​നവും ഒ​രു​ക്കും.

    TAGS:pujaOctoberVijayadashamiBangaloreLatest News
    News Summary - Vijayadashami Puja will be performed
