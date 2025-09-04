Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:36 AM IST

    വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റെ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റെ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ

    മാ​സ്റ്റ​റെ ആ​ദ​രി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ പി.​എ​സ്. വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, അ​ല​ക്സ് ലൂ​ക്കോ​സ്, ജ​യ​ൻ സി. ​നാ​യ​ർ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യെ​യും ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ഈ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ദ​സ്സി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ത​ന്റെ നി​ത്യ​ഹ​രി​ത ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത് ആ​ല​പി​ച്ച​ത് സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കി. സ​മാ​ജം ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗി​രീ​ശ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​വി. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vidhyadharan mastermusic awardBangalore News
    News Summary - vidhyadharan master awarded by music award
    Similar News
    Next Story
    X