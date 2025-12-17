Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:48 AM IST

    ‘ഇരപഠിത്തം’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    ‘ഇരപഠിത്തം’ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    ബി​ന്ദു സ​ജീ​വി​ന്‍റെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഇ​ര​പ​ഠി​ത്തം’

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ന്ദു സ​ജീ​വി​ന്റെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഇ​ര​പ​ഠി​ത്തം’ ഇ​ന്ദി​ര​ന​ഗ​ർ ഇ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​വി പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​വി സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​നൊ​പ്പം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വും ബി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​യ പൊ​തു​സ്ഥ​ലം ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യു​ണ്ടെ​ന്നും പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മ​ല്ല നി​മി​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ച​രി​ത്ര​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഉ​ൾ​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​വി ടി.​പി. വി​നോ​ദ് പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ക​വി എ​ൻ.​ബി. സു​രേ​ഷ്, ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ, വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ, ടി.​എം. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഒ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, കെ. ​ഗീ​ത എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​ബി. സ​ജി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

