Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 April 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 7:53 AM IST

    ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട്, വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖാ​ന്ദ്രേ എ​ന്നി​വ​ര്‍  

    ബംഗളൂ​രു: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ​ത്തി. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട്, വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ര്‍ ഖാ​ന്ദ്രേ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബി​ദ​റി​ലെ ഭാ​ൽ​ക്കി​യി​ലെ ശ്രീ ​ച​ന്ന​ബ​സ​വാ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഹി​രേ​മ​ഠ് സം​സ്ഥാ​നി​ലെ ഡോ. ​ബ​സ​വ​ലിം​ഗ പ​ട്ട​ദേ​വ​രു മ​ഹാ​സ്വാ​മി​ജി​യു​ടെ അ​മൃ​ത് മ​ഹോ​ത്സ​വ ആ​ഘോ​ഷം ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ​ത്താം ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ത്ത​രം ക്രൂ​ര പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ ത​ക​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നും ഭീ​ക​ര​ത​യെ ഏ​ത് വി​ധേ​ന​യും ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaVice President of indiacp radhakrishnanBengaluru
    News Summary - Vice President C.P. Radhakrishnan in Karnataka
    Next Story
    X