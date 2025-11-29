ഹൈകമാൻഡിന്റെ അശ്രദ്ധ കോൺ. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി -മൊയ്ലിtext_fields
ബംഗളൂരു: കോൺഗ്രസ് കർണാടക ഘടകത്തിലെ പ്രതിസന്ധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനും അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനും കാരണമായത് പാർട്ടി ഹൈകമാൻഡിന്റെ അയഞ്ഞ നിലപാടാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വ.എം. വീരപ്പ മൊയ്ലി പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധി പെട്ടെന്നുള്ളതോ അപ്രതീക്ഷിതമോ അല്ലെന്നും മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ദീർഘകാല അശ്രദ്ധയുടെ ഫലമാണെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ മൊയ്ലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടരവർഷമായി രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡും സംസ്ഥാനതല നേതൃത്വവും മുൻകൂട്ടി കാണണമായിരുന്നു. ഉയർന്നുവരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടു.
അവ പൂർണമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വളരാൻ അനുവദിച്ചു. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നമ്മുടെ ഹൈകമാൻഡ് പ്രതിനിധികളും ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കണം.
ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള സംഭവവികാസമല്ല. അവരുടെ അശ്രദ്ധയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി വികസിക്കാൻ കാരണമായത്. സംസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ ഫലപ്രദമായി ഹൈകമാൻഡിനെ അറിയിക്കുന്നില്ല.
ഇത് സംഘടനാ ആശയവിനിമയത്തിൽ തകർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമയത്തും പാർട്ടിയോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരല്ല. ഉത്തരവാദിത്തം നേതാവിന് മാത്രമല്ല, പാർട്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും നേതൃത്വത്തിൽ സുഗമമായ മാറ്റം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഹൈകമാൻഡ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മൊയ്ലി പറഞ്ഞു. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ആ ക്രമീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ, ഹൈകമാൻഡിന്റെ ഇഷ്ടം വിജയിക്കണം. ശരിയായതും സുഗമവുമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു.
പകരം, നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പാരമ്യത്തിലെത്താൻ അനുവദിച്ചു, തീ അണക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരുകാലത്ത് അനുകൂലമായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര കലഹത്താൽ അപകടത്തിലാണെന്ന് മൊയ്ലി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
