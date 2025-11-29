Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 9:50 AM IST
    29 Nov 2025 9:50 AM IST

    ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ അ​ശ്ര​ദ്ധ കോ​ൺ. പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി -മൊ​യ്‍ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത് പാ​ർ​ട്ടി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ അ​യ​ഞ്ഞ നി​ല​പാ​ടാ​ണെ​ന്ന് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ.​എം. വീ​ര​പ്പ മൊ​യ്‌​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള​തോ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മോ അ​ല്ലെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​ശ്ര​ദ്ധ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യ മൊ​യ്‌​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷ​മാ​യി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല നേ​തൃ​ത്വ​വും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ള​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും ന​മ്മു​ടെ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഈ ​സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടി​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ത് പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​മ​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി വി​ക​സി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ത് സം​ഘ​ട​നാ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു സ​മ​യ​ത്തും പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​ര​ല്ല. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നേ​താ​വി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും ഉ​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ടീ​മി​നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മൊ​യ്‌​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​തു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ആ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഇ​ഷ്ടം വി​ജ​യി​ക്ക​ണം. ശ​രി​യാ​യ​തും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ ഒ​രു മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ക​രം, നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് ഒ​രു പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു, തീ ​അ​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ല​ഹ​ത്താ​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് മൊ​യ്‌​ലി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Veerappa Moily blames Cong high command negligence for Karnataka crisis
