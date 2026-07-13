വി.ഡി.സതീശൻ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു

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Posted Ondate_range 13 July 2026 7:49 AM IST
Updated Ondate_range 13 July 2026 7:49 AM IST
വി.ഡി.സതീശൻ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചുtext_fields
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News Summary - V.D. Satheesan visited the Mookambika temple
മംഗളൂരു: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ശനിയാഴ്ച കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി. രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി പ്രത്യേക പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇസഡ്-പ്ലസ് സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു . ക്ഷേത്രപരിസരത്തും വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ തീർത്ഥാടനമാണിത്.
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