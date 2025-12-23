Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 23 Dec 2025 8:00 AM IST
    date_range 23 Dec 2025 8:00 AM IST

    അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വി.​സി.​ഇ.​ടി ശീ​ത​കാ​ല സ​ഹാ​യം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന അ​നാ​ഥ​രും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ​ക്ക് അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ വി​ഗ്നാ​ന ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ (വി.​സി.​ഇ.​ടി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന ത​ണ​ലി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ശീ​ത​കാ​ല സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 1300ല​ധി​കം സ്വെ​റ്റ​റു​ക​ളും ബ്ലാ​ങ്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി മൈ​ക്രോ ലേ​ണി​ങ്​ സെൻറ​ർ, മ​ല്ലേ​ശ്പാ​ള്യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി, മ​ല്ലേ​ശ്പാ​ള്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ, കാ​ടു​ഗോ​ടി ഉ​ർ​ദു സ്കൂ​ൾ, മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര, ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി, രാ​ജേ​ന്ദ്ര ന​ഗ​ർ, വി​ഗ്നാ​ന ന​ഗ​ർ, കെ.​ആ​ർ. പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​ഇ.​ടി അ​നാ​ഥാ​ല​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് സ്വെ​റ്റ​റു​ക​ളും ബ്ലാ​ങ്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ത​ണ​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശി​വാ​ജി ന​ഗ​ർ, യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര, മ​ജ​സ്റ്റി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യം, റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം, ശീ​ത​കാ​ല സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

