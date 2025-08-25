Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:37 AM IST

    വി.​സി.​ഇ.​ടി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്‍

    Blood donation camp
    വി.​സി.​ഇ.​ടി​യു​ടെ​യും ഹീ​ലി​ങ് ട​ച്ച് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ഗ്​​നാ​ന ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ​യും ഹീ​ലി​ങ് ട​ച്ച് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. സ​ങ്ക​ൽ​പ് ഇ​ന്ത്യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്ക് 40ലേ​റെ പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്തം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ലാ​സീ​മി​യ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​ങ്ക​ൽ​പ് മു​ഖ്യ​മാ​യും ര​ക്തം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി വി.​സി.​ഇ.​ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ഹീ​ലി​ങ് ട​ച്ച്. അ​ജ്മ​ൽ, ഡോ. ​അ​നു​പ​മ, സാ​ജി​ദ് ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

