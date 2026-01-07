Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവിബി-ജി റാം ജി;...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:34 AM IST

    വിബി-ജി റാം ജി; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും -ബി.ജെ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    വിബി-ജി റാം ജി; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും -ബി.ജെ.പി
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: വിബി-ജി റാം ജിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കർണാടകയിലെ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് വിബി-ജി റാം ജിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ശിക്കാരിപുര എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു.

    യു.പി.എ കാലത്തെ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ നിയമമായ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ) പകരമായി വീക്ഷിത് ഭാരത്-റോസ്ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (വിബി-ജി റാം ജി) ആക്ട് അടുത്തിടെയാണ് പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കിയത്.

    ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുടച്ചി രാജീവ്, എം.പിമാരായ കോട്ട ശ്രീനിവാസ് പൂജാരി, ഈരണ്ണ കടാടി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനതല സംഘത്തെ ഇതിനായി രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ല, താലൂക്ക് തല സംഘങ്ങളും രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് വിജയേന്ദ്ര വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsMahatma Gandhi National Rural EmploymentBJPG Ram G
    News Summary - VB-G Ram G; Will start campaigning across the state - BJP
    Similar News
    Next Story
    X