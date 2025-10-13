Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Oct 2025 7:59 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 7:59 AM IST

    വാ​ണി വി​ലാ​സ് സാ​ഗ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക്

    Vani Vilas Sagar Dam
    വാ​ണി വി​ലാ​സ് സാ​ഗ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന അ​ണ​ക്കെ​ട്ടാ​യ വാ​ണി വി​ലാ​സ് സാ​ഗ​ർ സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി​യാ​യ 130 അ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്നു. 129.4 അ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക​ന​ത്ത ജ​ല​ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തോ​ടെ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും അ​പ്പ​ർ ഭ​ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹ​വു​മാ​ണ് വാ​ണി വി​ലാ​സ് സാ​ഗ​റി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ഭ​ദ്ര റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി 700 ക്യു​സെ​ക്സ് വെ​ള്ള​മാ​ണ് പ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 1933ലാ​ണ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ​ത്. ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ൽ മ​റ്റു ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. 1907ൽ ​നി​ർ​മി​ച്ച അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ല​മാ​ണ് ഹി​രി​യൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഒ​രു ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​നാ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൃ​ഷി​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ഹി​രി​യൂ​ർ, ഹൊ​സ​ദു​ർ​ഗ, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ, ച​ല്ല​ക്ക​രെ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും.

