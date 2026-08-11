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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 7:11 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു-ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ഇ​ന്ന്; മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗം

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    മം​ഗ​ളൂ​രു-ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ഇ​ന്ന്; മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗം
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    മം​ഗ​ളൂ​രു,: മം​ഗ​ളൂ​രു-​ഹാ​സ​ൻ-​ബം​ഗ​ളൂ​രു റെ​യി​ൽ​വേ റൂ​ട്ടി​ലെ ചു​രം സെ​ക്ഷ​നി​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഈ ​മാ​സം 20 വ​രെ ന​ട​ക്കും. മ​ഴ​ക്കാ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലും കാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ഗ​ത്തിലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. ട്രാ​ക്ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് റേ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര ഹാ​ൾ​ട്ടി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ഗ്ര​ൽ കോ​ച്ച് ഫാ​ക്ട​റി (ഐ​സി​എ​ഫ്) നി​ർ​മ്മി​ച്ച ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ സെ​റ്റു​ക​ൾ സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ സോ​ണി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ബ്രേ​ക്കു​ക​ൾ യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രീ-​ഫെ​ഡ് റൂ​ട്ട് പാ​രാ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ബ്രേ​ക്കി​ങ് (എ​ഇ​ബി) സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ശ്ര​ദ്ധാ കേ​ന്ദ്രം .

    മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന റി​സ​ർ​ച്ച് ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ആ​ർ​ഡി​എ​സ്ഒ) പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു ക്വി​ക്ക് കോ​ച്ച്-​വാ​ട്ട​റിം​ഗ് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഈ ​റൂ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Indian RailwaysTrain Servicetrail runVande Bharat
    News Summary - മം​ഗ​ളൂ​രു-ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ഇ​ന്ന്; മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗം
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