Madhyamam
    Metro
    Posted On
    15 Dec 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:21 AM IST

    നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി.ഖാ​ദ​ർ ഭ​ട്ക​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി.ഖാ​ദ​ർ ഭ​ട്ക​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഭ​ട്ക​ൽ കോ​സ്മോ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാനെത്തിയ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​റി​നെ സംഘാടകർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭ​ട്ക​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഭ​ട്ക​ൽ കോ​സ്മോ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ജു​മാ​ൻ ഹാ​മി-​ഇ-​മു​സ്‍ലി​മീ​നി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഖാ​ദ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭ​ട്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​സ്മോ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ജ്‌​ലി​സെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹ് വ ​ത​ൻ​സീം, മു​ൻ ജെ​ഡി(​എ​സ്) നേ​താ​വ് ഇ​നാ​യ​ത്തു​ല്ല ഷാ​ബ​ന്ദ്രി, ത​ൻ​സീം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​തീ​ഖു​ർ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​നീ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഖീ​ബ് എം.​ജെ, കോ​സ്‌​മോ​സ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ അ​ൻ​ജൂം, മൊ​ഹ്തി​ഷാം​ദ് മു​സ്‌​ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​എം. ഇം​തി​യാ​സ് ഉ​ദ്യാ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    കാ​യി​ക മ​നോ​ഭാ​വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​രോ​ട് ഖാ​ദ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​മാ​സം 21ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    TAGS:U.T. KhaderBanglore News
