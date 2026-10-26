യു.എസ് കോൺസൽ ജനറൽ മൈസൂരു കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു

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യു.എസ് കോൺസൽ ജനറൽ മൈസൂരു കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചുtext_fields
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News Summary - US Consul General visits Mysore Palace
മൈസൂരു: യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോൺസൽ ജനറൽ മരിയാന എൽ. നെയ്സുലർ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം മൈസൂരു കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. മൈസൂരു കൊട്ടാരം മഹാരാജാവും മൈസൂരു-കുടക് എംപിയുമായ യദുവീർ വോഡിയാറിനെയും ഭാര്യ ത്രിഷിഖ കുമാരി വോഡിയാറിനെയും സംഘം കണ്ടു.
മൈസൂരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തേയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തേയും കുറിച്ച് ദമ്പതികൾ സന്ദർശകരോട് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും സഹകരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അവർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറി. മൈസൂരുവിന്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനമെന്ന് യദുവീർ പറഞ്ഞു.
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