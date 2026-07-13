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    Metro
    Posted On
    date_range 13 July 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 7:34 AM IST

    കർണാടക ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിൽരഹിതർ വർധിക്കുന്നു

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    തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ അഭാവവും പരിമിതമായ നൈപുണ്യ വികസന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കാരണമാവുന്നു
    കർണാടക ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിൽരഹിതർ വർധിക്കുന്നു
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    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ 35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവാക്കളിൽ ഏകദേശം 23ശതമാനം പേർക്കും ജോലിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമോ പരിശീലനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഗണ്യമായ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങളും തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് ഓൺ യൂത്ത് ഓപ്പർച്യുനിറ്റി പറയുന്നു.

    ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമീണ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ അഭാവവും പരിമിതമായ നൈപുണ്യ വികസന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കാരണമാവുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. 27 സർക്കാർ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത 180 സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജില്ല തിരിച്ചുള്ള "യൂത്ത് പവർ" സ്കോർകാർഡ് പഠനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, അവസരങ്ങൾ, ജോലി, തൊഴിൽ ശക്തി പങ്കാളിത്തം എന്നീ അഞ്ച് പാരാമീറ്ററുകളിലായാണ് ജില്ലകളെ വിലയിരുത്തിയത്.

    ദേശീയ ശരാശരിയായ 50 നേക്കാൾ നേരിയ കുറവുള്ള, മൊത്തത്തിലുള്ള അവസര സൂചികയിൽ കർണാടക 48.5 പോയിന്റ് നേടിയപ്പോൾ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി. 65 പോയിന്റുമായി ബംഗളൂരു അർബൻ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ 42 പോയിന്റുമായി യാദ്ഗിർ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. ബംഗളൂരുവിലെ ഔപചാരിക മേഖലയിലെ ജോലികളുടെ കേന്ദ്രീകരണം മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി യുവാക്കളെ തൊഴിൽ തേടി കുടിയേറാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി, ഇത് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തിന്മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിച്ചു.

    റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കർണാടകയിലെ യുവാക്കളിൽ 42 ശതമാനം പേർ തൊഴിൽ സേനയുടെ ഭാഗമാണ്, അതേസമയം 35ശതമാനം പേർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ പരിശീലനത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

    ഏകദേശം 44 ശതമാനം പേർ സ്ഥിരം ശമ്പളമുള്ള ജോലിയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2017-18ൽ 15.8 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 2025ൽ 8.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു, ലിംഗപരമായ അസമത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

    കർണാടകയിലെ 31 ജില്ലകളിൽ 20 എണ്ണത്തിലും മാർക്കറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ പോലുള്ള അവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സൗജന്യ യാത്ര ശക്തി പദ്ധതി പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നാലിൽ ഒരു യുവതി മാത്രമേ തൊഴിൽ സേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതേസമയം വനിതാ ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ 24 ശതമാനമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക പരിശീലന ശൃംഖലകളിലൊന്നായ കർണാടകയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകളിൽ പകുതിയോളം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ (ഐടിഐ) കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പഠനം ഉയർത്തി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംരംഭങ്ങളിൽ 25 ശതമാനം മാത്രമേ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്, ഇത് കലബുറുഗി, ബാഗൽകോട്ട്, ബീദർ, ദാവൻഗരെ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്കിന് കാരണമാകുന്നു. മൈസൂരു, ഉഡുപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലെ ബാങ്ക് വായ്പകൾ കൃഷി, വ്യവസായം, വ്യാപാരം എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുപകരം വ്യക്തിഗത ഉപഭോഗത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും ഇത് പ്രാദേശിക സംരംഭ വികസനത്തിനും തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിയ്ക്കുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു.

    നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്രാദേശിക സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ബംഗളൂരുവിന് പുറത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, വർധിച്ചുവരുന്ന അവസര വിടവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ യുവാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുക എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

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    TAGS:bengaluru fcunemployedmetro newskarnataka govermentEducational Forum
    News Summary - Unemployment is increasing in Karnataka villages
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