Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയു.ഡി.എഫ് കർണാടക...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:09 AM IST

    യു.ഡി.എഫ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.ഡി.എഫ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ
    cancel
    camera_alt

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഡ്വ. സ​ത്യ​ൻ പു​ത്തൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: യു.ഡി.എഫ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ അഡ്വ. സത്യൻ പുത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ കൺവീനർ നാസർ നീലസാന്ദ്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി വോട്ടുചെയ്ത് മടങ്ങിവരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് മൂന്നു ദിവസത്തെ അവധി നൽകണമെന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നിർദേശം യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ഡിസംബർ ഒമ്പതിനും 11നുമായി നടക്കുന്ന നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യവിശ്വാസികളും സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് യോഗം അഭ്യർഥിച്ചു. ജെയ്സൺ ലൂക്കോസ്, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ, വിനു തോമസ്, സി.പി. രാജേഷ്, അഡ്വ. പി.എം. മാത്യു, മുഫ്‌ലിഫ്‌ പത്തായപ്പുര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsElection ConventionUDFLatest News
    News Summary - UDF Karnataka election convention
    Similar News
    Next Story
    X