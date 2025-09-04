Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    4 Sept 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 7:24 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ഉ​ദ​യ് ജ​യി​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യി

    സൗ​ജ​ന്യ കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ഉ​ദ​യ് ജ​യി​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യി
    ഉ​ദ​യ ജെ​യി​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 2012ൽ ​പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യെ (17) ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ​യ് ജെ​യി​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി താ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ജെ​യി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധീ​ര​ജ് കെ​ല്ല, മ​ല്ലി​ക് ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രോ​ടും ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: SIT Probe Murder Case Bangalore News
    News Summary - Uday Jain appears before SIT in Saujanya murder case
