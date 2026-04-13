    രണ്ട് ബഹിരാകാശ തപാൽ...
    date_range 13 April 2026 10:52 AM IST
    date_range 13 April 2026 10:52 AM IST

    രണ്ട് ബഹിരാകാശ തപാൽ മുദ്രകൾ പുറത്തിറക്കി

    രണ്ട് ബഹിരാകാശ തപാൽ മുദ്രകൾ പുറത്തിറക്കി
    ബംഗളൂരു : ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി തപാൽ വകുപ്പ് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് സ്മാരക തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളും സുവനീർ ഷീറ്റുകളും പുറത്തിറക്കി. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ഐഎസ്എസ്) എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗ്രൂപ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർണാടക പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിന്റെ ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ കെ. പ്രകാശ് അനുസ്മരണ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി. ആര്യഭട്ടയുടെ വിക്ഷേപണം പോലുള്ള ആദ്യകാല നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര, ഭ്രമണപഥ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഭാവി അഭിലാഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയെ ഈ സ്മാരക തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളും സുവനീർ ഷീറ്റുകളും ദൃശ്യപരമായി പകർത്തുന്നു.

    ജന്തർ മന്തർ പോലുള്ള ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തെയും അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ ആഗോള ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി മാറിയതിന്റെ പരിണാമത്തെയാണ് ഈ സ്റ്റാമ്പുകൾ പകർത്തുന്നത്.

    ചന്ദ്രയാൻ-മൂന്ന്, വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ അവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക ശക്തിയെയും അഭിലാഷത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

    2035 ഓടെ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള ഭാവി അഭിലാഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗഗൻയാൻ ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സുവനീർ ഷീറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കോ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കോ രാജ്യത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുക്ല പറഞ്ഞു.

    നമ്മുടെ സ്വന്തം റോക്കറ്റിലും സ്വന്തം വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലും ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാനും അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കും, നിങ്ങൾക്കും, ഭാരതത്തിനും ആകാശം ഒരിക്കലും പരിധിയായിരുന്നില്ല എന്ന സന്ദേശവുമായി ശുക്ല വിദ്യാർത്ഥികളോടും യുവാക്കളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സേവനത്തെ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ നാരായണൻ പ്രശംസിച്ചു.

    ഇന്ന്, ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹ നിർമാണം ഒരു കുട്ടിക്കളി പോലെയാണ്.മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ച ഇസ്രോ മേധാവി, മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഗഗന്യാത്രിമാരുടെ (ബഹിരാകാശയാത്രികൾ) സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പരമപ്രധാനമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ആദ്യ മൊഡ്യൂളിന്റെ സമാരംഭം 2028 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:newspostage stampsmetro newsBanglore News
    News Summary - Two space postage stamps released
