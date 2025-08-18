Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകൈ​ക്കൂ​ലി​...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:06 AM IST

    കൈ​ക്കൂ​ലി​ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    arrested
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി ലോ​കാ​യു​ക്ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. ദേ​വ​ര ജീ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ർ (48), സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റു​മാ​ൻ പാ​ഷ (32), ഇ​മ്രാ​ൻ ബാ​ബു (32) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    പ​ണം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യും ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഗാ​ർ​ഹി​ക ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് കെ.​ആ​ർ പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥാ​ണ് (47) ലോ​കാ​യു​ക്ത​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bribeBengaluru NewsCorruptOfficials Arrested
    News Summary - Two police station officials arrested while accepting bribe
    Similar News
    Next Story
    X