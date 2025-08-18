കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: രാമമൂർത്തി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യവ്യക്തിയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായതായി ലോകായുക്ത അധികൃതർ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ദേവര ജീവനഹള്ളിയിലെ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖർ (48), സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റുമാൻ പാഷ (32), ഇമ്രാൻ ബാബു (32) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
പണം കണ്ടെടുത്തതായും ലോകായുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ആഭരണങ്ങളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നുള്ള ഗാർഹിക തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രതികൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോപിച്ച് കെ.ആർ പുരം സ്വദേശിയായ മഞ്ജുനാഥാണ് (47) ലോകായുക്തയെ സമീപിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register