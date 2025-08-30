Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Aug 2025 11:09 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 11:09 AM IST

    അ​സം ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ ര​ണ്ട് പോ​ക്സോ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​സ​മി​ലെ മോ​റി​ഗാ​വ് ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ പോ​ക്‌​സോ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​സ​മി​ലെ കോ​ട​തി 20 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച എം.​ഡി. ജ​യ്റു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം (24), സു​ബ്ര​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ (33) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഈ​മാ​സം 20ന് ​അ​വ​ർ ജ​യി​ൽ ക​മ്പി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് മ​തി​ൽ ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​ര​ച്ചി​ലി​നി​ടെ, കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സം പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​വ​ർ ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് വി​ക്രം അ​മാ​ത്തെ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ച്ചി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ഇ​രു​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ അ​സം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Crime NewsBengaluru Newsaccused arrestedPOCSO
    News Summary - Two POCSO accused arrested
