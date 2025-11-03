Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:44 AM IST

    കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

    accident
    മണി-മൈസൂരു ദേശീയപാതയിൽ ഇന്നോമോഗരു ഗ്രാമത്തിലെ പർപുഞ്ച് അബ്രോഡ് ഹാളിന് സമീപം കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം

    മംഗളൂരു: മണി-മൈസൂരു ദേശീയപാതയിൽ ഇന്നോമോഗരു ഗ്രാമത്തിലെ പർപുഞ്ച് അബ്രോഡ് ഹാളിന് സമീപം കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു.

    ബന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഹനീഫിന്റെ മകൾ ഷസ്വ ഫാത്തിമ (നാലര), പുത്തൂരിലെ ബോൾവാർ കപിക്കാട് സ്വദേശിയായ മുത്തശ്ശി സുലൈഖ (65) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മിബദിരാജു തെറ്റായ ദിശയിൽനിന്ന് അമിതവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുവന്ന കാർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഷസ്വ ഫാത്തിമ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. പുത്തൂർ റൂറൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    TAGS:mangalorecollisionCar and auto accident
    News Summary - Two people died in a collision between a car and auto
