Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Aug 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 10:47 AM IST

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​യിലി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​രി​ച്ചു

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​യിലി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​രി​ച്ചു
    ബ​ല്ലാ​രി​യി​ലുണ്ടായ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ബ​സ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി) ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ലോ​റി​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 12 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. രാ​മ​ന​ഗ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ന​ക​പു​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചൗ​ഡ​സാ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​നാ​യ​ക് (46), മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ല​വ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ശ്വേ​ത (42) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    മാ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സ് ബൈ​രാ​പൂ​ർ ക്രോ​സി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ലോ​റി​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ബ​ല്ലാ​രി ട്രോ​മ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലും സി​രു​ഗു​പ്പ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി സി​രു​ഗു​പ്പ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സി​രു​ഗു​പ്പ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

